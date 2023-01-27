Furkan Bayır: "Kariyerimin en kötü maçı"

Alanyasporlu futbolcu Furkan Bayır, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Furkan Bayır: 'Kariyerimin en kötü maçı'
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27 Ocak 2023 22:58
Alanyasporlu futbolcu Furkan Bayır, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Furkan Bayır yaptığı açıklamada, "İlk 15 dakika baskı ve atmosferin zor olacağını biliyorduk. Ama istediklerimizi yapamadık." dedi.

Bayır ayrıca, "Öncelikle ben çok kötü oynadım. Kariyerimin en kötü maçı olabilir. Takımdan özür dilerim." diye konuştu.

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