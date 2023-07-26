Cleveland Cavaliers'ın eski oyuncusu Channing Frye, Cleveland'ın 2016 NBA Finalleri'nde Golden State Warriors forveti Draymond Green'in uzaklaştırma cezası almasına yönelik plan yapmış olduğunu itiraf etti.



The Athletic'in 'A King's Reign' podcast'inde yer alan Frye, Green'in serinin 5. maçı için uzaklaştırma cezası almasına yol açan bariz faulü öncesi, Cavs oyuncularının kendisini nasıl "tuzağa düşürmeye" çalıştığını açıkladı:



"Tabii ki. Şaka mı bu? Elbette. Herkes onu tuzağa düşürmeye çalışıyordu. O kadar faul yapmayacaktı. İnsanların kasıklarına tekme atmayacaktı.



Bizim bir suçumuz yok. Bizim böyle şeylerden faydalanmamız gerekiyor. Birinin bağcıkları çözülürse, gider üzerine basarım. Zarar yok, faul de yok. Hepsi oyunun bir parçası. Ama onu tuzağa düşürmeye çalıştığımızı o da anlamıştı. O maçı izlerseniz, herkes bunun üzerine uğraşıyordu.



Bir de buna tepki gösteriyorlar. Asıl buna değil, diğer 25 teknik faule tepki göstermeniz gerekirdi. O fena teknik faullere."



Green, Final serisinin 4. maçında LeBron James'in kasık bölgesinde vurarak 2016 playofflarındaki dördüncü flagrant faulünü yaptığı için, otomatik olarak tek maçlık uzaklaştırma cezası almıştı.



Cavs ekibi ise, Warriors'ı 5. maçta mağlup etmiş ve seriyi yedi maçta kazanmayı başararak, NBA tarihinde Finallerde 3-1 geriye düştükten sonra şampiyon olan ilk takım olmuştu.



