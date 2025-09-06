FRMF Başkanı Danışmanı'ndan Türkiye açıklaması!

2025 Afrika Uluslar Kupası ve 2030 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Fas, organizasyonlara hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.Türkiye'yi ve Türk futbolunu ilgiyle takip ettiklerini belirten Omar Khyari, iki büyük organizasyona nasıl hazırlandıkları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Türk futbol tarihinde iki organizasyonun, Türkiye'nin en parlak dönemi olduğunu belirten Khyari,diye konuştu.Khyari, günümüzde ise en sevdiği Türk oyuncuların Arda Güler ve Kenan Yıldız olduğunu aktararakdediFas halkının Türkiye Süper Ligi'ni ilgiyle takip ettiğinin altını çizen Khyari, son yıllarda Türkiye'ye giden birçok Faslı oyuncu olduğuna dikkati çekti.Khyari,dedi.Kyari, Türkiye'nin 2030 Dünya Kupası'nda yer almasını çok istediklerini ve bu turnuvada Türk halkının yanında olmalarına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.Fas futbolu hakkında gelişmelere de değinen Kyari, Afrika futbolunun, Fas'ın futbol gelişim modelinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.Fas'ın futbol altyapısının Afrika'nın çok ilerisinde olduğunun altını çizen Kyaridiye konuştu.Arap dünyasının büyük bölümünde ve birçok Afrika ülkesinde futbolun açık ara 1 numaralı spor aktivitesi olduğunu söyleyen Kyari, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıktıklarında tüm Orta Doğu, Müslüman dünyası ve Afrika ülkelerinden destek gördüklerini vurgulayarak sözlerini tamamladı.