01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Fransız tenisçi Monfils, 2026 sezonundan sonra kortlara veda edecek

Fransız tenisçi Monfils, 2026 sezonundan itibaren tenisi bırakacağını söyledi

calendar 01 Ekim 2025 15:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fransız tenisçi Monfils, 2026 sezonundan sonra kortlara veda edecek
eniste tek erkeklerde eski dünya 6 numarası 39 yaşındaki Fransız raket Gael Monfils, gelecek sezon sonunda emekli olacağını duyurdu.

Monfils, yaptığı açıklamada, "Bir ay önce 39. yaş günümü kutladıktan sonra, önümüzdeki yılın profesyonel tenis oyuncusu olarak son yılım olacağını paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız raket, 21 yıllık tenis kariyeri boyunca 13 ATP şampiyonluğu kazanırken 2005'te Polonya'daki ilk şampiyonluğunun üzerinden neredeyse 20 yıl geçtikten sonra, son şampiyonluğunu geçen ocak ayında Yeni Zelanda'da elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
