Flamengo, Gabigol'ün bonservisini aldı

Flamengo, Inter'in Brezilyalı oyuncusu Gabriel Barbosa ile anlaştığını duyurdu. Gabigol lakaplı oyuncu, Flamengo takımında kiralık olarak forma giyiyordu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Flamengo, Gabigol'ün bonservisini aldı
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26 Ocak 2020 16:26
Brezilya Serie A ligi ekiplerinden Flamengo, Inter oyuncusu Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa ile anlaştığını resmen duyurdu. Flamengo, bir süredir Brezilya ekibinde kiralık olarak forma giyen Gabigol'ün bonservisini 17 milyon euro karşılığında aldı.

Inter'in Danimarkalı Christian Eriksen'i açıkladığı anlarda, son Copa Libertadores kupası şampiyonu Flamengo, Inter'den kiraladığı Gabriel Barbosa'nın bonservisini aldığını duyurdu.

Brezilyalı Gabigol, 2019 senesinde takımıyla 41 maça çıkıp 34 gol-11 asistlik katkı yaptı. Gabriel Barbosa ayrıca takımıyla Copa Libertadores şampiyonluğunu da yakaladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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