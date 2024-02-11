Fiorentina evinde Frosinone'ye gol oldu yağdı

İtalya Serie A karşılaşmasında Fiorentina ağırladığı Frosinone'yi 5-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fiorentina evinde Frosinone'ye gol oldu yağdı
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11 Şubat 2024 16:26
Serie A, 24. hafta karşılaşmasında Fiorentina konuk ettiği Frosinone'ye 5-1 mağlup etti.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Andrea Belotti, 19. dakikada Jonathan Ikone, 43. dakikada Lucas Martinez Quarta, 53. dakikada Nicolas Gonzalez ve 85. dakikada Antonin Barak, Frosinone'nin golünü 66. dakikada Luca Mazzitelli kaydetti.

Fiorentina bu galibiyetle puanını 37'ye yükseltirken, Frosinone ise 23 puanda kaldı.

Fiorentina bir sonraki karşılaşmasında Bologna deplasmanına giderken, Frosinone sahasında Roma'yı konuk edecek.

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