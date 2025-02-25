FIFA'dan Adana Demirspor'a şok puan cezası!

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Yapılan açıklamada cezanın detaylarına yer verilmedi.



PUANI -3'E DÜŞTÜ



Öte yandan daha önce Galatasaray ile oynadıkları maçta sahadan çekildikleri için 3 puan silme cezası da alan Adana Demirspor, FIFA'nın verdiği bu cezanın ardından Süper Lig'de -3 puana düştü.



