FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist Sırbistan

FIBA Dünya Kupası'nda Sırbistan, Kanada'yı 95-86 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist Sırbistan
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08 Eylül 2023 13:53
Son güncelleme 08 Eylül 2023 13:57
FIBA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Sırbistan ile Kanada karşı karşıya geldi.

Rakibini 95-86 mağlup eden Sırbistan, Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı. 

Sırbistan'da eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic 23 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. 

Sırbistan'ın finaldeki rakibi bugün saat 15:40'da başlayacak olan ABD - Almanya maçının galibi olacak. 

Final karşılaşması 10 Eylül Pazar günü oynanacak.

 

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