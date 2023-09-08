FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist Sırbistan

FIBA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Sırbistan ile Kanada karşı karşıya geldi.
Rakibini 95-86 mağlup eden Sırbistan, Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı.
Sırbistan'da eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic 23 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
Sırbistan'ın finaldeki rakibi bugün saat 15:40'da başlayacak olan ABD - Almanya maçının galibi olacak.
Final karşılaşması 10 Eylül Pazar günü oynanacak.
Rakibini 95-86 mağlup eden Sırbistan, Dünya Kupası'nda adını finale yazdırdı.
Sırbistan'da eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic 23 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
Sırbistan'ın finaldeki rakibi bugün saat 15:40'da başlayacak olan ABD - Almanya maçının galibi olacak.
Final karşılaşması 10 Eylül Pazar günü oynanacak.