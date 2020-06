Fertitta: "Rockets, bu olaylar ortasında sessiz kalmayacak!"

Houston Rockets sahibi Tilman Fertitta, George Floyd'un haksız yere öldürülmesinin ardından ülke çapında gelişen protestoların ortasında Rockets'ın sessiz kalmayacağını iddia etti.



Rockets başkanı, özellikle genel menajer Daryl Morey geçtiğimi yıl Hong Kong protestocularına destek verdiğini ifade ettiğinde, daha önce sosyal konular hakkında konuşmakta sorun yaşıyordu.



CNBC'nin "Power Lunch" programında yer alan Fertitta, protestoların "Amerika'yı daha büyük hale getirdiğini" söyledi:



"Ve unutmayın, takımımla yılın başlarında, hayal kırıklığı yaratan bir olay hakkında yorum yaptığımız için bir sıkıntıya girmiştik, ama Amerika'yı büyük yapan da budur. Ve sadece böyle büyük bir olay olduğu zaman protesto yapıldığını görmekten de nefret ediyorum."



"BÖYLE BİR ZAMANDA, KONUŞMALISINIZ"



62 yaşındaki takım sahibi, ayrıca Black Lives Matter hareketi hakkında konuşmak isteyen tüm işletmelerindeki çalışanları destekleyeceğini de açıkça belirtti. Bu nezaket, tabii ki Rockets organizasyonunun üyelerine kadar uzanıyor:



"Öncelikle, Amerika'daki bir konuyu konuşmakla, dünyanın başka bir yerinde olan bir sorunu konuşmak, tamamen farklı şeyler. Amerika'da konuşma özgürlüğümüz var, ne yapmak istiyorsak yapabiliriz, istediğimiz her şeyi söyleyebiliriz ve bu yüzden cezalandırılmayız. İşte bu yüzden hepimiz bu ülkeyi çok seviyoruz."



"%100 siyasi bir organizasyon olmamanız gerektiğine inanıyorum, çünkü 60.000 çalışanımız ve 100 milyon müşterimiz var ve her zaman aynı fikirde olmayabiliyoruz. Genellikle bu %50 %50 ayrılır, ancak Amerika'da böyle bir durum söz konusu olduğunda, konuşmanız ve tam olarak ne istediğinizi söylemeniz gerekir."



Rockets, ırksal adaletsizliği kınayan bir kamuoyu açıklaması yaparak, diğer NBA takımlarıyla dayanışma içinde yer aldı. Ayrıca Houston'da büyümüş olan Floyd'a destek olarak #BlackoutTuesday'e de katıldılar.



Houston Rockets sahibi Tilman Fertitta, George Floyd'un haksız yere öldürülmesinin ardından ülke çapında gelişen protestoların ortasında Rockets'ın sessiz kalmayacağını iddia etti.

Rockets başkanı, özellikle genel menajer Daryl Morey geçtiğimi yıl Hong Kong protestocularına destek verdiğini ifade ettiğinde, daha önce sosyal konular hakkında konuşmakta sorun yaşıyordu.

CNBC'nin "Power Lunch" programında yer alan Fertitta, protestoların "Amerika'yı daha büyük hale getirdiğini" söyledi:

"Ve unutmayın, takımımla yılın başlarında bir sıkıntıya girmiştik, çünkü hayal kırıklığı yaratan bir şey hakkında yorum yapmıştık, çünkü Amerika'yı büyük yapan da bu. Ve sadece böyle büyük bir olay olduğu zaman protesto yapıldığını görmekten de nefret ediyorum."

62 yaşındaki takım sahibi, ayrıca Black Lives Matter hareketi hakkında konuşmak isteyen tüm işletmelerindeki çalışanları destekleyeceğini de açıkça belirtti. Bu nezaket, tabii ki Rockets organizasyonunun üyelerine kadar uzanıyor:

"Öncelikle, Amerika'daki bir konuyu konuşmakla, dünyanın başka bir yerinde olan bir sorunu konuşmak, tamamen farklı şeyler. Amerika'da konuşma özgürlüğümüz var, ne yapmak istiyorsak yapabiliriz, istediğimiz her şeyi söyleyebiliriz ve bu yüzden cezalandırılmayız. İşte bu yüzden hepimiz bu ülkeyi çok seviyoruz."

"%100 siyasi bir organizasyon olmamanız gerektiğine inanıyorum, çünkü 60.000 çalışanımız ve 100 milyon müşterimiz var ve her zaman aynı fikirde olmayabiliyoruz. Genellikle bu %50 %50 ayrılır, ancak Amerika'da böyle bir durum söz konusu olduğunda, konuşmanız ve tam olarak ne istediğinizi söylemeniz gerekir."

Rockets, ırksal adaletsizliği kınayan bir kamuoyu açıklaması yaparak, diğer NBA takımlarıyla dayanışma içinde yer aldı. Ayrıca Houston'da büyümüş olan Floyd'a destek olarak #BlackoutTuesday'e de katıldılar.