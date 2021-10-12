Fenerbahçe'de bu sezon Vitor Pereira yönetiminde çıkış yakalayan Ferdi Kadıoğlu, kariyeri için çok önemli bir sezon yaşıyor.

2018-19 sezonu başında sarı-lacivertli takıma transfer olan Ferdi, adım adım kariyerini ilerletti.



Özellikle bu sezon alışık olmadığı bir mevkiye geçmesine rağmen genç yıldız en iyi dönemini geçiriyor. Kanat bek olarak görev yapan yetenekli yıldız, adeta bambaşka bir görüntü kazandı. Aslında Fenerbahçe'ye ilk transfer olduğunda Eljif Elmas'ın yerine ofansif orta saha olarak gelen 1999 doğumlu futbolcu, Phillip Cocu'nun referansıyla alınmıştı. Ancak ilk sezonunda takım kötü bir dönem geçirmiş ve 22 farklı transfer yapılınca sadece 1 resmi maçta oynamıştı.



ZİRVEYE PEREIRA İLE BİRLİKTE ÇIKTI



Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle daha fazla kadroya giren Ferdi, 2019-20 sezonunda tam 32 resmi maçta süre aldı. Yanal'ın kanat forvet olarak değerlendirdiği genç yıldız, 2020-21 sezonunda ise Erol Bulut ve Emre Belözoğlu dönemlerinde 30 resmi maça çıktı.



Ancak Ferdi için zirve, bu sezon Vitor Pereira'nın gelişiyle başladı. Portekizli hocanın çok güvendiği yıldız isim, 3'lü savunmaya geçildiği bir dönemde kanat bek olarak sahaya çıktı.



KRİTİK SEZONDA SORUMLULUK ALDI



İlk kez böylesine bir görev üstlenen Ferdi hem kendisi hem de kulüp için kritik bir sezonda sorumluluk aldı. Bu sezon 12 resmi maçın 11'inde forma giyen ve 10 kez ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol, 1 asistle oynuyor.



Bu sezon performansıyla yıldızlaşıp A Milli Takım tarafından da aranan bir isim olan genç futbolcu, adım adım ilerlediği kariyerinde yerini sonunda sağlamlaştırdı.



