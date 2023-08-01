Fenerium'dan 5 yıldızlı forma açıklaması

Fenerbahçe'nin resmi mağaza markası Fenerium, bu sezon üretilen forma ve antrenman ürünlerinde 5 yıldızlı armanın kullanılmaya devam edileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerium'dan 5 yıldızlı forma açıklaması
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01 Ağustos 2023 16:56
Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı forma kararına ilişkin bir açıklama da kulübün resmi mağaza markası olan Fenerium'dan geldi.

Fenerium'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2023-24 Sezonu Futbol A Takım forma ve şortlarımız, antrenman grubu ve 28 şampiyonluğumuza ithafen üretilen tüm koleksiyonlarımız 5 yıldızlı olarak üretilmeye ve satılmaya devam edecektir. Bu konuda yapılan gerçek dışı paylaşımların dikkate alınmamasını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.



ALİ KOÇ "YILDIZSIZ FORMA" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, resmi maçlarda yıldızsız formanın kullanılacağını açıklamıştı.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekildeydi;

"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Kupa seremonisine 5 yıldızla çıktık. Komisyon kurulmasaydı, 5 yıldız ile çıkmaya devam edecektik. Küme düşmeye kadar cezası var. Hodri meydan duruşu yaptık. TFF'nin yaklaşımını doğru buluyoruz. Komisyon kararına saygı göstermek, TFF'yi baskı altına almamak için yıldızsız forma ile çıkacağız. Bizim amacımız süreci tetiklemekti. Biz son derece tatminiz."



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