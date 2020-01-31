Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı Benzia transfer yaptı

Fenerbahçe'de tutunamayan ve Olympiacos'ta da bekleneni veremeyen Yassine Benzia yeniden Fransa'ya döndü.Fransa Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren Dijon, Olympiakos'un kiralık sözleşmesini feshettiği Benzia için kulübü Lille'e 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi ve 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.Cezayirli oyuncu Olympiakos ile bu sezon sadece 5 maça çıkabildi. Oyuncu Fenerbahçe'de de tüm kulvarlarda 13 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.