Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı Benzia transfer yaptı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia, Ligue 1 ekiplerinden Dijon ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı Benzia transfer yaptı
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31 Ocak 2020 06:32
Fenerbahçe'de tutunamayan ve Olympiacos'ta da bekleneni veremeyen Yassine Benzia yeniden Fransa'ya döndü.

Fransa Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren Dijon, Olympiakos'un kiralık sözleşmesini feshettiği Benzia için kulübü Lille'e 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi ve 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Cezayirli oyuncu Olympiakos ile bu sezon sadece 5 maça çıkabildi. Oyuncu Fenerbahçe'de de tüm kulvarlarda 13 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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