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Fenerbahçe'den Nuri Şahin hamlesi!

Daha önce Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Nuri Şahin şimdi fikrini değiştirdi. F.Bahçe yönetimi sezon sonu Dortmund'dan ayrılması beklenen ydılız futbolcu için menajeri ile görüşmelere başladı. Anlaşma sağlanırsa Nuri çubuklu formayı giyecek.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'den Nuri Şahin hamlesi!
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06 Mayıs 2018 07:04
Lig ve kupadaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı- Lacivertli kulüpten sürpriz bir atak geldi. Fener yönetiminin, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan Nuri Şahin'in menajeri ile temasa geçtiği ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

FENER'E PRENSİPTE 'EVET' DEDİ

Daha önce Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakmayan Nuri Şahin'in de bu fikrini değiştirdiği, Fenerbahçe'ye prensipte 'Evet' dedeği belirtildi. 1 yıllık sözleşmesi bulunan Nuri için kulübü ile de görüşülecek.

MALİYETİ YÜKSEK OLMAYACAK

Dortmund'un Nuri Şahin'in ayrılmasına onay verdiği için Fenerbahçe'nin Alman kulübüne yüksek bir bonservis ücreti ödemesi beklenmiyor. 30 yaşındaki Nuri Şahin orta sahada görev yapıyor.

GERÇEK YERİ ORTA SAHANIN ORTASI

Orta sahanın ortası, ön libero ve zaman zaman da 10 numaralı bölgede forma giyen Nuri Şahin 52 kez A Milli Takım forması giydi. Nuri Şahin Dortmun'dan önce 1 sezon da Real Madrid forması da giymişti.



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