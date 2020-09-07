Fenerbahçe'den Garry Rodrigues'in yerine transfer

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i gözden çıkardı. Sarı-lacivertliler deneyimli kanat oyuncusunun yerine ise Dimitrios Limnios'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'den Garry Rodrigues'in yerine transfer
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07 Eylül 2020 12:11
Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı. Garry Rodrigues Olympiakos'a transfer olmak için görüşmelerde bulunurken, sarı-lacivertliler de kanat arayışını sürdürüyor.

Kanarya'nın bu bölgeye dair birçok opsiyonu olduğu bilinirken, Yunan basınından ise konu ile ilgili önemli bir gelişme paylaşıldı.

F.BAHÇE, LIMNIOS İÇİN FİYAT SORDU

Giannis Chorianopoulos'un haberine göre Fenerbahçeli yetkililer, şu anda PAOK forması giyen 22 yaşındaki kanat-forvet Dimitrios Limnios için görüşmelerde bulundu.

Henüz resmi teklifin olmadığı ifade edilirken, oyuncunun fiyatı ve transfer durumu Yunan ekibiyle görüşüldü. Dimitros Limnios, geçtiğimiz sezon 43 müsabakada rol alırken 6 gol 7 asistle oynamıştı.



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