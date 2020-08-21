Fenerbahçe'den Asmir Begovic hamlesi

Kaleci Harun'un, Kasımpaşa'ya gitme ihtimalinin artması sonrası Kanarya, Altay'ın yanına düşündüğü Asmir Begoviç için temaslarını hızlandırdı. Tecrübeli eldiveninde kulübü Bournemouth'ta kalmak istemediği bildirildi.

Fenerbahçe'den Asmir Begovic hamlesi
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21 Ağustos 2020 10:53
Kaleci Altay Bayındır'ın yedeği konumunda yer alan Harun Tekin'in Kasımpaşa'ya gitme ihtimali, teknik heyetin yönetimden yeni bir kaleci istemesine yol açacak gibi gözüküyor.

Fatih Öztürk'ü, Galatasaray'a gönderen Paşa'nın,buboşluğu da Harun'la doldurmayı planladığı belirtildi. Sarı-Lacivertliler'in ise daha öncede gündeme gelen Bosna Hersek Milli Takım kalecisi Asmir Begovic için temasların tüm hızıyla sürdüğü konuşuluyor. İngiliz ekibi Bournemouth'la 1 yıl daha sözleşmesi olan 33 yaşındaki file bekçisi için kulübüyleve menajeriyle pazarlıkların sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili önemli gelişmelerin yaşanması beklenirken, Begovic'in geride bıraktığımız sezonda PremierLig'de küme düşen ve Championship'te mücadele edecek takımda forma giymeye sıcak bakmadığı vurgulandı.

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