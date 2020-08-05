Fenerbahçe'de Alpaslan Öztürk zirvesi

Harcama limiti şokuna rağmen Fenerbahçe transfer görüşmelerini daha önce yapılan planlamaya göre sürdürecek.

Haber; Akşam
Fenerbahçe'de Alpaslan Öztürk zirvesi
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05 Ağustos 2020 11:46
Yönetim bir yandan limit sorununu çözmek için uğraşırken, bir yandan da kadroyu güçlendirmek için çalışacak. Başkan Ali Koç, Alpaslan Öztürk'ün transfer için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile bir araya gelecek.

İki başkanın 20 Ağustos'ta görüşecekleri öğrenildi. Koç, 27 yaındaki futbolcu için Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Miha Zajc, Mevlüt Erdinç gibi oyuncuların içinde olduğu bir takas paketi sunacak.

Sepil kabul ederse, bu oyunculardan iki ya da üç tanesi Alpaslan Öztürk transferinde kullanılacak.



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