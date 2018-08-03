BENFICA MAÇI OLASI 11'İ

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları öncesi bildirdiği 23 kişilik kadroda Aatıf, İsmail Köybaşı, Salih Uçan ile birlikte yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı.Fenerbahçe'nin FFP kısıtlaması gereği 25 kişilik olan normal kadro bildirme listesi, 23 kişiye indirilmişti. Bununla birlikte sakatlıkları bulunan Aatif ve İsmail Köybaşı alınmadı. Salih Uçan ise Cocu'nun kararıyla liste dışında kaldı.Fenerbahçe'nin yeni transferleri Ferdi ve Berke ise FFP'den gelen, 'Sattığın kadar alabilirsin' kuralı nedeniyle kadro dışında kaldı.Sarı lacivertlilerin diğer 2 transferi Barış Alıcı ve Andre Ayew ise Fernandao'nun satışından gelen paraya karşılık olarak UEFA listesine kaydettirilebildi.