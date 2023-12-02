'nin aldığı ağır yenilginin mimarınınolduğu ortaya çıktı.İT uzmanı olan, Danimarka doğumlu olan Araç'ın, sarı-lacivertlilerin deplasman ve sahasında oynadığı maçları büyük bir titizlikle analiz ederek, Nordsjaelland'lı tüm futbolcular ile teknik heyete detaylı olarak anlattığı öğrenildi.Zaferde büyük pay sahibi olan Gürkan Araç maç bitiminde soyunma odasında omuzlara alınırken dakikalarca alkışlandı.Gürkan Araç, Milliyet'e analizini anlattı. Araç,ifadelerini kullandı.