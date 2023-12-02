Fenerbahçe'yi yıkan Türk!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin aldığı 6-1'lik mağlubiyetin mimarının FC Nordsjaelland'ın Türk analizcisi 38 yaşındaki Gürkan Araç olduğu öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Fenerbahçe'yi yıkan Türk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2023 11:17
Fenerbahçe'nin aldığı ağır yenilginin mimarının FC Nordsjaelland'ın Türk analizcisi 38 yaşındaki Gürkan Araç olduğu ortaya çıktı.

İT uzmanı olan, Danimarka doğumlu olan Araç'ın, sarı-lacivertlilerin deplasman ve sahasında oynadığı maçları büyük bir titizlikle analiz ederek, Nordsjaelland'lı tüm futbolcular ile teknik heyete detaylı olarak anlattığı öğrenildi.

Zaferde büyük pay sahibi olan Gürkan Araç maç bitiminde soyunma odasında omuzlara alınırken dakikalarca alkışlandı.

Gürkan Araç, Milliyet'e analizini anlattı. Araç, "Fenerbahçe'nin rakibini cezalandırabileceği üç unsur var. İlki; birinci sınıf hücumları, ikincisi; hızlı fiziksel savunmaları, üçüncüsü: oyunu yaratabilen ortadaki üçlü. Bunları önlemek için ekstra bir forvet ve defans oyuncusu oynattık. Ekstra forvetle sakatlıklar yüzünden kurdukları alternatif savunmalarında büyük sorunlara neden olabileceğimizi biliyorduk. Forvetlerinin pozisyon değiştirmelerini de ekstra defans oyuncusuyla engelledik" ifadelerini kullandı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery