Fenerbahçe'ye son öneri: Bahoken

Fenerbahçe'ye menajerler tarafından Angers forması giyen Stephane Bahoken önerildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'ye son öneri: Bahoken
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24 Ağustos 2021 09:53
Stéphane Bahoken
Stéphane Bahoken
Angers
Moussa Dembele, Keita Balde, Hee-chan Hwang için girişimlerde bulunan Fenerbahçe'ye sürekli menajerlerden de oyuncu önerileri geliyor. Bunlardan sonuncusu, Angers forması giyen Stephane Bahoken oldu.

29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Takımdan ayrılmayı planlayan Bahoken'in bu nedenle uygun bir bedelle transfer olabileceği iletildi.

Bahoken, Kamerun Milli Takımı'nda da 14 kez görev yaptı. 29 yaşındaki forvet, Angers'ta bu sezon 3 lig maçında 64 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. Bahoken, geçen sezon ise ligde 30 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırmıştı.

Yıldız bir forvetle hücum hattına takviye yapmak isteyen yönetim, Kamerunlu oyuncuyu Pereira'nın istemesi halinde alternatif olarak değerlendirebilir.  


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