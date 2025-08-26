25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
1-1
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
2-3
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
1-2
25 Ağustos
Udinese-Verona
1-1
25 Ağustos
Inter-Torino
5-0

Fenerbahçe'ye Ekvadorlu kanat!

Fenerbahçe'nin, Premier Lig ekibi Brighton forması giyen Ekvadorlu sol kanat Jeremy Sarmiento'yu gündemine aldığı iddia edildi.

calendar 26 Ağustos 2025 08:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Ekvador basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Haberde Sarı-Lacivertliler'in İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ekvadorlu kanat oyuncusu Jeremy Sarmiento'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuya yıllık 3 milyon Euro'luk bir rakam önereceği, İngiliz ekibine de önümüzdeki günlerde bir teklif yapacağı detayı da yer aldı.
 
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Burnley'de geçiren genç futbolcu İngiliz ekibinde çıktığı 37 maçta 4 gol kaydetti. Sarmiento'nun Brighton ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
