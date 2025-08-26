Fenerbahçe'ye Ekvadorlu kanat!

Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki futbolcuya yıllık 3 milyon Euro'luk bir rakam önereceği, İngiliz ekibine de önümüzdeki günlerde bir teklif yapacağı detayı da yer aldı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Burnley'de geçiren genç futbolcu İngiliz ekibinde çıktığı 37 maçta 4 gol kaydetti. Sarmiento'nun Brighton ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.