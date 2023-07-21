Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu mavi kart uygulaması Süper Lig takımlarını harekete geçirdi. Takımlar, mavi kart kontenjanından yararlanarak yerli statüsünde oynayabilecek futbolcular için arayışları sürdürüyor.
Süper Lig'in dev kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer karşı karşıya geldiği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Waldemar Anton'la ilgileniyor.
Özbekistan doğumlu Alman futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu ve oyuncuyu transfer etmek istedikleri ileri sürüldü.
Öte yanda İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in de başarılı oyuncuyu renklerine bağlamak istediği gelen bilgiler arasında.
WALDEMAR ANTON KİMDİR?
1.89 boyundaki stoper geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 40 maçta sahaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi ve istikrarlı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
27 yaşındaki savunmacı Alman Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
Süper Lig'in dev kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer karşı karşıya geldiği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Waldemar Anton'la ilgileniyor.
Özbekistan doğumlu Alman futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu ve oyuncuyu transfer etmek istedikleri ileri sürüldü.
Öte yanda İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in de başarılı oyuncuyu renklerine bağlamak istediği gelen bilgiler arasında.
WALDEMAR ANTON KİMDİR?
1.89 boyundaki stoper geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 40 maçta sahaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi ve istikrarlı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
27 yaşındaki savunmacı Alman Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.