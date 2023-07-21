Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu mavi kart uygulaması Süper Lig takımlarını harekete geçirdi. Takımlar, mavi kart kontenjanından yararlanarak yerli statüsünde oynayabilecek futbolcular için arayışları sürdürüyor.Süper Lig'in dev kulüplerindenveınkarşı karşıya geldiği iddia edildi.Fenerbahçe ve Galatasaray Almanya Bundesliga ekiplerinden'ta forma giyenn'la ilgileniyor.Özbekistan doğumlu Alman futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu ve oyuncuyu transfer etmek istedikleri ileri sürüldü.Öte yanda İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in de başarılı oyuncuyu renklerine bağlamak istediği gelen bilgiler arasında.1.89 boyundaki stoper geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla 40 maçta sahaya çıkarken 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi ve istikrarlı görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.27 yaşındaki savunmacı Alman Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.