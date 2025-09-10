Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalışarak istikrar sorununu gözler önüne serdi. Her iki kulüpte de neredeyse her sezon teknik adam değişti.

calendar 10 Eylül 2025 14:00
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta son yıllarda teknik direktör istikrarı sağlanamazken 2000'li yıllarda her iki kulüp, 23'er farklı teknik direktörle çalıştı.
 
Fenerbahçe ve Beşiktaş, son 25 yılda geçici süreyle görev yapan antrenörler dışında 23'er farklı teknik adamı göreve getirdi.
 
İki takımın 2000'li yıllarda sözleşme imzaladığı teknik direktörler dışında Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle, teknik adam değişimi sırasında 3 farklı kısa dönemde geçici olarak takımı çalıştırırken Beşiktaş'ta ise Serdar Topraktepe, 3 farklı dönemde geçici olarak takımın başına geçti.
 
Her iki kulüpte teknik direktör değişimleri arasında geçici bir süre takımı çalıştıran antrenörlerin süreleri de düşüldüğünde 2000'li yıllarda yaklaşık olarak ortalama her yıl bir teknik direktör değişimi yaşandı.
 
Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco ile birlikte 2000'li yıllarda 23 farklı teknik direktör 28 kez göreve getirildi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.