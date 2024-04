51. dakikada Olympiakos gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top son olarak El Kaabi'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından yerden şutunda kaleci Livakovic gole engel oldu.



57. dakikada fark 3'e çıktı. Krunic'in hatalı pası sonrasında araya giren El Kaabi, topu Chiquinho'yla buluşturdu. Sağdan ceza sahasına giren bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 3-0.



61. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel, çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Tzolakis gole izin vermedi.



63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada Dzeko kafayla Szymanski'ye indirdi. Bu futbolcunun kale sahası önünden şutunda kaleci Tzokalis gole engel oldu.



66. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Retsos'un Osayi-Samuel'e kayarak müdahalesi sonrasında hakem Sandro Scharer penaltı noktasını gösterdi.



68. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 2'ye indirdi.



74. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ceza sahası içi sol çizgisinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun penaltı noktasına gönderdiği ortada Szymanski, boş pozisyondaki İrfan Can Kahveci'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.



Mücadele Olympiakos'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



Stat: Georgios Karaiskakis



Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj (İsviçre)



Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho (Dk. 84 Iborra), Fortounis, Masouras (Dk. 87 Quini), Jovetic (Dk. 82 Horta), El Kaabi (Dk. 87 El Arabi)



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Becao (Dk. 84 Bonucci), Oosterwolde (Dk. 45 Ferdi Kadıoğlu), Zajc (Dk. 62 Fred), Krunic (Dk. 62 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko



Goller: Dk. 8 Fortounis, Dk. 32 Jovetic, Dk. 57 Chiquinho (Olympiakos), Dk. 68 Tadic (Penaltıdan), Dk. 74 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 22 İrfan Can Kahveci, Dk. 73 Fred (Fenerbahçe), Dk. 67 Retsos, Dk. 78 Masouras (Olympiakos)





UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında İsmail Kartal'ın yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe , Jose Luis Mendilibar'ın ekibi Olympiakos'a konuk oldu.Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Olympiakos 3-2 kazanırken goller; 8. dakikada Konstantinos Fortounis, 32. dakikada Stevan Jovetic ve 57. dakikada Chiquinho'dan geldi.Temsicimiz Fenerbahçe'nin gollerini ise 68. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 74. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti kaydetti.Turun rövanş maçı, 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de İstanbul'da oynanacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynanan Adana Demirspor mücadelesine göre 4 değişiklik yaptı.Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadelede 4 değişiklik yapan Kartal, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de forma giyen İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Osayi-Samuel ve Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.Sakatlığı bulunan Djiku ve UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Yunanistan'a gelmezken İrfan Can Eğribayat ve Ferdi Kadıoğlu, kulübede yer aldı.Teknik direktör İsmail Kartal, kalede Livakovic'e şans verirken, savunma dörtlüsü olarak Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Oosterwolde'yi 11'de oynattı.Zajc, Krunic, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Tadic orta sahasına şans veren Kartal, forvette de Edin Dzeko'yu sahaya sürdü.Sarı-lacivertlilerde Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Leonardo Bonucci, Michy Batshuayi, Fred, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Çağrı Fedai ve Yusuf Akçiçek de kulübedeki isimler oldu.Fenerbahçe'de milli futbolcu Cengiz Ünder, belinde yaşadığı sakatlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarıldı.Sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder'in yanı sıra Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King de sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakan oyuncular oldu.Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da Yunanistan deplasmanında yer almadı.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos deplasmanında 5 genç oyuncuyu kadroya dahil etti.Sarı-lacivertli ekipte genç kaleci Doğukan Demir, stoper Yusuf Akçiçek, orta saha oyuncuları Zeki Dursun ve Efekan Karayazı ile forvet Çağrı Fedai, kadroda yer alan isimler oldu.Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde Olympiakos Kulübü, sarı-lacivertli yöneticileri yemekte ağırladı.Yunanistan ekibinin ev sahipliğinde düzenlenen dostluk yemeğine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan katıldı.UEFA delegesinin de yer aldığı yemeğin ardından iki kulüp yöneticileri karşılıklı hediye takdiminde bulundu.Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Olympiakos karşısında mücadeleye kulübede başladı.Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezon en fazla şans verdiği oyunculardan olan Ferdi, bir önceki turda Belçika'da oynanan Union Saint-Gilloise müsabakasında da oyuna sonradan dahil olmuştu.Ferdi Kadıoğlu, Belçika deplasmanında Çağlar Söyüncü'nün yaşadığı sakatlık sebebiyle 35. dakikada oyuna girmişti.Maçın 5. dakikasında Szymanski'den aldığı topu ceza alanı dışında kontrol eden Edin Dzeko, sol ayağıyla şutunu çekti ancak kaleci Tzolakis topu kontrol etti.Maçın 8. dakikasında Olympiakos, Fortounis'in golüyle 1-0 öne geçti. Çağlar Söyüncü'nün pas hatasında topla buluşan Kostas Fortounis, ceza alanı dışından sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Maçın 22. dakikasında maçın ilk sarı kartını Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci gördü. Maçın hakemi Sandro Scharer'e itirazlarda bulunan İrfan Can, sarı kartla cezalandırıldı.Maçın 27. dakikasında Olympiakos gole yaklaştı. Kornerde kafalardan seken topa son olarak David Carmo kafayı vurdu, Livakovic güçlükle kornere çeldi.Maçın 32. dakikasında hızlı gelişen Olympiakos atağında sol çaprazda topla buluşan Stevan Jovetic, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 2-0'a geldi.Maçın 34. dakikasında David Carmo ile yaşadığı pozisyonun ardından kırmızı kart itirazlarında bulunan Edin Dzeko'nun bu isteği üzerine Olympiakos tribünleri yıldız oyuncuya tepki gösterdi. Tedavisi sebebiyle kenara gelen Dzeko'nun tedavi olurken Yunan taraftarlara Fenerbahçe formasındaki Türk Bayrağı'nı göstermesi sonrası Olympiakos tribünlerinin Dzeko'ya olan tepkisi büyüdü.Maçın 43. dakikasında Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı. Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan Hollandalı oyuncu için sağlık ekipleri oyuna girdi ve Oosterwolde sedye aracılığıyla oyun alanını terk etti. Oyuna devam edemeyen Oosterwolde'nin yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.Maçın 45+4. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Dzeko'nun pasında ceza alanı dışından şutunu çeken Rade Krunic'in vuruşunu kaleci Tzolakis güçlükle çeldi.Maçın 50. dakikasında Olympiakos etkili geldi, Krunic'in pas hatasında topla buluşan El Kaabi, karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i geçemedi.Maçın 57. dakikasında Olympiakos durumu 3-0'a getirdi. Ceza alanı dışında sağ çaprazda topla buluşan Chiquinho, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Maçın 63. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Dzeko'nun kafayla aşırdığı topa kafayı vuran Szymanski'nin yakın mesafeden vuruşunu kaleci Tzolakis kornere çeldi.Maçın 66. dakikasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Osayi-Samuel, Retsos'un müdahelesi ile yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Dusan Tadic, kaleciyi ters köşeye göndererek durumu 3-1'e getirdi.Maçın 74. dakikasında Fenerbahçe, durumu 3-2'ye getirdi. Organize gelişen hücumda Szymanski'nin asistinde ceza alanında topla buluşan İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-2 yenilgiyle ayrıldı.7. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Tadic'in ortasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, savunmanın arkasına sarkan Dzeko'yu gördü. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda kaleci Tzolakis gole engel oldu.27. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Fortounis kullandı. Savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinde yükselen David Carmo kafayı vurdu, kaleci Livakovic uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.45+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşu İrfan Can Kahveci kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta çıktı.45+4. dakikada Ferdi'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Dzeko, ceza yayı üzerindeki Krunic'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Tzolakis'den dönen top Zajc'ta kaldı. Zajc'ın şutunda top üstten dışarı gitti.Müsabakanın ilk yarısı Olympiakos'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.