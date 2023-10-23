Fenerbahçe tüm kulvarlarda coştu: 6'da 6

Fenerbahçe Spor Kulübü, bu hafta çıktığı 6 farklı kulvarda da kritik galibiyetler almayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe tüm kulvarlarda coştu: 6'da 6
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23 Ekim 2023 01:41
Fenerbahçe Spor Kulübü, bu hafta 6 branşta çıktığı maçlardan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Kulübün 3 ana sporu olarak görülen futbol, basketbol ve voleybolda hem kadınlarda hem de erkeklerde çıktığı kritik maçların tümünden farklı galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin bu hafta sonu aldığı sonuçlar şöyle;

Erkek Futbol: Fenerbahçe 4-0 Hatayspor

Kadın Futbol: Vatanspor 0-4 Fenerbahçe

Erkek Basketbol: Galatasaray 62-74 Fenerbahçe

Kadın Basketbol: Fenerbahçe 101-65 Bursa Uludağ

Kadın Voleybol: Fenerbahçe 3-0 Kuzeyboru

Erkek Voleybol: TÜRŞAD 0-3 Fenerbahçe

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