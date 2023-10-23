Fenerbahçe tüm kulvarlarda coştu: 6'da 6

bu hafta 6 branşta çıktığı maçlardan galibiyetle ayrılmayı başardı.Kulübün 3 ana sporu olarak görülen futbol, basketbol ve voleybolda hem kadınlarda hem de erkeklerde çıktığı kritik maçların tümünden farklı galibiyetle ayrıldı.Fenerbahçe 4-0 HataysporVatanspor 0-4 FenerbahçeGalatasaray 62-74 FenerbahçeFenerbahçe 101-65 Bursa UludağFenerbahçe 3-0 KuzeyboruTÜRŞAD 0-3 Fenerbahçe