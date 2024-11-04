Fenerbahçe tarihinin en uzun serisi!

Fenerbahçe, Süper Lig'de kulüp tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisini yaşıyor.
Sarı-lacivertli ekip, ligdeki son 25 deplasman maçında mağlubiyet yaşamadı.
Son 2 sezonda deplasmanda oynadığı 20 karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Sarı-lacivertliler, 5 maçta ise berabere kaldı.
Sarı-lacivertli ekip, ligdeki son 25 deplasman maçında mağlubiyet yaşamadı.
Son 2 sezonda deplasmanda oynadığı 20 karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Sarı-lacivertliler, 5 maçta ise berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki namağlup deplasman serisi 25 maça çıktı; 20 galibiyet, 5 beraberlik.
✅3-2 Trabzonspor
⭕2-2 Samsunspor
✅2-0 Antalyaspor
✅2-0 Kasımpaşa
✅5-0 Rizespor
⭕2-2 Göztepe
✅1-0 Galatasaray
⭕0-0 Konyaspor
⭕2-2 Sivasspor
✅2-1 Karagümrük
✅3-2… pic.twitter.com/36efo0VBsk
— Sporx (@sporx) November 4, 2024