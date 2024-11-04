Fenerbahçe tarihinin en uzun serisi!

Fenerbahçe, son 2 sezonda deplasmanda oynadığı 25 maçın hiçbirinde yenilgi yüzü görmedi ve kulüp tarihinin en uzun serisini sürdürdü.

Haber; Sporx.com ve Ajanslar, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe tarihinin en uzun serisi!
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04 Kasım 2024 12:42
Fenerbahçe, Süper Lig'de kulüp tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisini yaşıyor.

Sarı-lacivertli ekip, ligdeki son 25 deplasman maçında mağlubiyet yaşamadı.

Son 2 sezonda deplasmanda oynadığı 20 karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Sarı-lacivertliler, 5 maçta ise berabere kaldı.

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