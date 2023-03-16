Fenerbahçe, tarih tekerrürü istiyor!

Fenerbahçe, 2008 yılında Devler Ligi'nde Kadıköy'de 3-2 devirdiği rakibine rövanşta 3-2 yenilmiş, penaltılarda Sevilla'ya üstünlük kurarak çeyrek finale yükselmişti. Şimdi gözler Kadıköy'de... İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, bu kez taraftarı önünde kazanıp çeyrek final biletini almak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, tarih tekerrürü istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2023 11:49
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda tarihinin en kritik rövanşlarından birine çıkıyor…

Sarı-lacivertliler, baskılı oynamasına rağmen deplasmanda 2-0 yenildiği Sevilla'yı bu kez coşkulu taraftarı önünde konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadelede Kanarya, 2-0'ı bulursa maç uzatmalara gidecek, 3 farklı galibiyette turu geçecek. Beraberlik ve tek farklı galibiyetler ile yenilgiler, Sevilla'nın işine yarayacak. Fenerbahçe ilk maçta ortaya koyduğu oyun, Kadıköy'de dolu taraftarlar önüne çıkacak olması ve 15 yıl önceki tarihi rövanşın ışığında çeyrek final umudunu sıcak tutuyor. Takımın Sevilla'yı eleyip Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkacağına inanan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın biletlerini tüketti. Maç dolu tribünler önünde oynanacak.

2008'DE NE YAŞANMIŞTI?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 3-2 biten karşılaşmada Sevilla'nın gollerini Alves (5), Keita (9) ve Kanoute (41) kaydederken, Fenerbahçe'nin sayıları Deivid'den (20 ve 79) gelmişti. Maç penaltılara giderken sarı-lacivertliler adına Vederson, Aurelio ve Kezman penaltıları gole çevirirken, Edu kaçırdı. Sevilla'da Kanoute penaltıyı gole çevirirken, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını Volkan kurtardı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery