Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda tarihinin en kritik rövanşlarından birine çıkıyor…Sarı-lacivertliler, baskılı oynamasına rağmen deplasmanda 2-0 yenildiği Sevilla'yı bu kez coşkulu taraftarı önünde konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadelede Kanarya, 2-0'ı bulursa maç uzatmalara gidecek, 3 farklı galibiyette turu geçecek. Beraberlik ve tek farklı galibiyetler ile yenilgiler, Sevilla'nın işine yarayacak. Fenerbahçe ilk maçta ortaya koyduğu oyun, Kadıköy'de dolu taraftarlar önüne çıkacak olması ve 15 yıl önceki tarihi rövanşın ışığında çeyrek final umudunu sıcak tutuyor. Takımın Sevilla'yı eleyip Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkacağına inanan sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın biletlerini tüketti. Maç dolu tribünler önünde oynanacak.Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 3-2 biten karşılaşmada Sevilla'nın gollerini Alves (5), Keita (9) ve Kanoute (41) kaydederken, Fenerbahçe'nin sayıları Deivid'den (20 ve 79) gelmişti. Maç penaltılara giderken sarı-lacivertliler adına Vederson, Aurelio ve Kezman penaltıları gole çevirirken, Edu kaçırdı. Sevilla'da Kanoute penaltıyı gole çevirirken, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını Volkan kurtardı.