Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak
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14 Eylül 2024 09:50
Son güncelleme 14 Eylül 2024 10:12
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.

Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

 Osayi-Samuel'in sakatlığı sürüyor

Fenerbahçe'de bileğinde sakatlık bulunan Bright Osayi-Samuel henüz iyileşmedi.

Nijeryalı futbolcunun Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

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