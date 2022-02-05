Fenerbahçe, son 5 maçta bir galibiyet alabildi!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybetti. Sarı-lacivertliler, ligde çıktığı son 5 maçta bir galibiyet alabildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, son 5 maçta bir galibiyet alabildi!
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05 Şubat 2022 23:20
Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, ligde çıktığı son 5 maçta tek galibiyet alabildi.

Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir'e mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'la da berabere kaldı. Fenerbahçe, tek galibiyetini ise Altay karşısında elde etti.

Bu sezon ligde sadece Medipol Başakşehir'e mağlup olduğu 2 karşılaşmada gol kaydedemeyen sarı-lacivertliler, iç sahada ise 3. yenilgisini yaşadı.

 

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