Fenerbahçe, son 5 maçta bir galibiyet alabildi!

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, ligde çıktığı son 5 maçta tek galibiyet alabildi.



Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir'e mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'la da berabere kaldı. Fenerbahçe, tek galibiyetini ise Altay karşısında elde etti.



Bu sezon ligde sadece Medipol Başakşehir'e mağlup olduğu 2 karşılaşmada gol kaydedemeyen sarı-lacivertliler, iç sahada ise 3. yenilgisini yaşadı.









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