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Fenerbahçe, Sancho için harekete geçti!

Fenerbahçe, bonservisi Manchester United'da bulunan ve sezonu Chelsea'de kiralık olarak tamamlayan Jadon Sancho'nun şartlarını sordu.

calendar 22 Haziran 2025 10:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Sancho için harekete geçti!
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Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen Jadon Sancho için harekete geçti.

ŞARTLARI SORULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, bonservisi Manchester United'da bulunan İngiliz yıldızın şartlarını sordu.

SEZON PERFORMANSI

Sancho ile İtalya'dan Napoli de ilgileniyor. Sezonu Chelsea'de kiralık olarak tamamlayan Sancho, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Jadon Sancho'nun bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 


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