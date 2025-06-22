Fenerbahçe, Sancho için harekete geçti!

Fenerbahçe, daha önce de gündeme gelen Jadon Sancho için harekete geçti.
ŞARTLARI SORULDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, bonservisi Manchester United'da bulunan İngiliz yıldızın şartlarını sordu.
SEZON PERFORMANSI
Sancho ile İtalya'dan Napoli de ilgileniyor. Sezonu Chelsea'de kiralık olarak tamamlayan Sancho, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Jadon Sancho'nun bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
ŞARTLARI SORULDU
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, bonservisi Manchester United'da bulunan İngiliz yıldızın şartlarını sordu.
SEZON PERFORMANSI
Sancho ile İtalya'dan Napoli de ilgileniyor. Sezonu Chelsea'de kiralık olarak tamamlayan Sancho, Londra temsilcisinde 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.
SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Jadon Sancho'nun bonservisinin bulunduğu Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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