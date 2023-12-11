Fenerbahçe rekoru egale etti

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, Beşiktaş'ı devirdi ve şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız döndü. Kanarya bu galibiyetle rekorunu egale etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe rekoru egale etti
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11 Aralık 2023 11:05
Bu sezon şampiyonluk yarışı artık Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçecek gibi görünüyor. İki takım, 15 maç sonunda hanesine 40 puan yazdırdı. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibiyle birlikte en iyi sezon başlangıç rekorunu egale etmiş oldu.

Daha önceki rekor da Kanarya'ya aitti. Fenerbahçe, 2004-05 sezonunda da ilk 15 hafta sounda 40 puanı hanesine yazdırmıştı.

Sarı-Lacivertliler o sezon 16. haftada mağlup olmuştu. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın rekoru geliştirme ihtimali var.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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