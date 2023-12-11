Fenerbahçe rekoru egale etti

Bu sezon şampiyonluk yarışı artık Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçecek gibi görünüyor. İki takım, 15 maç sonunda hanesine 40 puan yazdırdı. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibiyle birlikte en iyi sezon başlangıç rekorunu egale etmiş oldu.
Daha önceki rekor da Kanarya'ya aitti. Fenerbahçe, 2004-05 sezonunda da ilk 15 hafta sounda 40 puanı hanesine yazdırmıştı.
Sarı-Lacivertliler o sezon 16. haftada mağlup olmuştu. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın rekoru geliştirme ihtimali var.
Daha önceki rekor da Kanarya'ya aitti. Fenerbahçe, 2004-05 sezonunda da ilk 15 hafta sounda 40 puanı hanesine yazdırmıştı.
Sarı-Lacivertliler o sezon 16. haftada mağlup olmuştu. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın rekoru geliştirme ihtimali var.