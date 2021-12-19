Fenerbahçe Opet'ten bronz madalya

Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, bronz madalya kazandı

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Fenerbahçe Opet'ten bronz madalya
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19 Aralık 2021 16:15
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Opet, müsabakanın ilk teknik molasına 12-11 önde girdi. Servislerle etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de servisteki etkili oyunu sürdüren Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-4 önde girdi. Bu sette rakibine sadece 7 sayı imkanı veren Fenerbahçe Opet, ikinci seti 25-7 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Bu setteki skor, Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinin en farklı seti olarak tarihe geçti.

Üçüncü sete daha iyi başlayan Minas, teknik molaya 12-8 önde girdi. Teknik mola sonrası file önünde etkili olan Fenerbahçe Opet, durumu 14-14'e getirdi. Son bölümü oldukça çekişmeli geçen seti 28-26, maçı da 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet, turnuvayı üçüncü tamamladı.

Organizasyonda 2010 yılında şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, 2012'de üçüncü olmuştu.

Salon: Ankara

Hakemler: Fernandez Fuentes David (İspanya), Puecher Adrea (İtalya)

Minas: Silva, Zalewski, Daher, Cuttino, Neriman Özsoy, De Oliveira (Nascimento, Oliveira, Souza, Henrique, Vicente, Gambotta)

Fenerbahçe Opet: Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Popovic, Buse Ünal (Gizem Örge, Dicle Nur Babat, Tutku Burcu Yüzgenç)

Setler: 18-25, 7-25, 26-28

Süre: 66 dakika (23, 16, 27)


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