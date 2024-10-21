Fenerbahçe'nin tesellisi: Djiku - Becao

Samsun'da 2 puan bırakan Fenerbahçe'nin stoperleri Djiku ve Becao performansları ile beğeni topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin tesellisi: Djiku - Becao
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21 Ekim 2024 10:02
Fenerbahçe'nin savunmadaki vazgeçilmez ismi Alexander Djiku ile Rodrigo Becao, 15. kez birlikte savunmanın tandeminde forma giydi.

İkili daha önce birlikte forma giydiği 14 karşılaşmada Sarı-Lacivertliler, hiç yenilgi yüzü görmemişti. Fenerbahçe, söz konusu maçlarda 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 mücadele ise berabere bitti.

Becao ve Djiku ikilisi, Samsunspor karşısında da yine her zaman olduğu gibi elinden geleni yaptı. Becao ve Djiku, bir maçta daha yenilgi yüzü görmedi. Bir aksilik olmazsa Manchester United maçında da savunmanın merkezinde iki oyuncunun forma giymesi bekleniyor.



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