Fenerbahçe'nin teklifine ret: Archie Brown

Fenerbahçe, Archie Brown için Gent'e 8 milyon euro artı 2 milyon euro bonus teklifinde bulundu. 22 yaşındaki futbolcu için 12 milyon euro isteyen Gent, bu teklifi kabul etmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'nin teklifine ret: Archie Brown
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28 Ağustos 2024 23:21
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olmasının ardından sol bek transferi için temaslarına hız verdi.

Belçika basınından Sacha Tavolieri'nin haberine göre Fenerbahçe, Archie Brown için Gent'in kapısını çaldı.

Fenerbahçe, 22 yaşındaki sol bekin transferi için Gent'e 8 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus teklifinde bulundu. Gent, Fenerbahçe'den gelen bu teklifi kabul etmedi.

Belçika temsilcisi, Brown için 12 milyon euro bonservis istiyor.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen İngiliz sol bekin kulübü Gent ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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