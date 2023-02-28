Fenerbahçe, son 16 turu kura çekimine seri başı olarak katılmıştı. Buna rağmen muhtemel rakipler arasında Juventus, Manchester United, Arsenal gibi devler vardı. Sarı-Lacivertliler, kura sonrasında İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.



TURNUVA TARİHİNİN EN İYİSİ



Kâbus bir senaryo olmadı ancak en ideal rakip de Kırmızı-Beyazlılar değildi. Avrupa'da futbola ilgi duyan herkes için Sevilla denilince muhtemelen akıllara gelen ilk şey UEFA Kupası/Avrupa Ligi oluyor... İspanyol ekibi, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020'de Kupa 2'de finale çıktı ve bunların tamamında sahadan zaferle ayrıldı. Sevilla, 6 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı takımı konumunda.



DÜŞME HATTINA YAKINLAR



İspanyol ekibinin kadrosunda Bono, Oliver Torres, Ivan Rakitic, Lucas Ocampos, Erik Lamela, Suso, Youssef En-Nesyri gibi önemli oyuncular var. Ayrıca bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles, Fernando ve Marcao da (Geçen yaz transfer oldu) tanıdık isimler. Kaliteli kadroya rağmen Sevilla iyi bir sezon geçirmiyor.



FARK 2'YE İNDİ



9 Mart Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Sevilla, zor bir dönemden geçiyor. Ligde bir türlü istikrarlı sonuçlar alamayan Kırmızı-Beyazlılar, bir şok da Osasuna karşısında yaşadı. Sampaoli'nin öğrencileri, kendi taraftarı önünde sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Sevilla ile düşme hattı arasındaki puan farkı 2'ye indi. İspanyol ekibinde stoperler Marcao, Rekik ve Bade'nin sakatlıkları, teknik patron Sampaoli'yi zorluyor. Üstelik Arjantinli çalıştırıcı, 3'lü savunmayla oynuyor. Eksikler nedeniyle son Osasuna mücadelesinde orta saha oyuncuları Fernando ve Gudelj stoperde görev yaptı.



OSASUNA İLKİ BAŞARDI



Defanstaki sıkıntı, 22 maçta sadece 19 kez gol sevinci yaşayabilen Osasuna'nın bu sezon ilk kez bir mücadelede 3 gol birden atmasını sağladı. Bu kadar eksiklere son olarak Fernando da eklendi. Eski Galatasaraylı oyuncu, 84'te oyundan çıktı, 90+4. dakikada kulübedeyken hakeme ettiği ağır küfürler nedeniyle kırmızı kart gördü. Sambacı'ya büyük bir ceza verilmesi bekleniyor. Sevilla, Fenerbahçe ile ilk maçına çıkmadan önce de ligde Atletico Madrid'e konuk olacak. Kırmızı-Beyazlılar'ın, temsilcimiz karşısına ağır yaralı şekilde çıkma ihtimali son derece yüksek.



SAMPAOLI: "ÇOK HATA YAPTIK"



Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Osasuna yenilgisinin ardından şunları söyledi: İlk yarıda fiziksel anlamda, ikili mücadelelerdesorunlar yaşadık. İkinci devrede daha iyiydik. Galibiyeti çok istememiz, rakibin pozisyonlar bulmasını sağladı. Özellikle savunmada alışık olmadığımız kadar çok hata yaptık. Osasuna, sonradan oyuna giren oyuncularından da önemli katkı aldı. Bu yenilgiyi beklemiyorduk, sonuç bizi fazlasıyla üzdü.



