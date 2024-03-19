Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümüne birçok isim damga vurdu. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci, attıkları gollerle Sarı-Lacivertliler'e zaferi getiren oyuncular oldu. Michy Batshuayi ise Avrupa'da ağları sarsmasına rağmen ligdeki ilk gol sevinci için 17. haftadaki Kayserispor maçına kadar bekledi. Ancak, Belçikalı yıldız daha sonra bir açıldı pir açıldı. Yıldız golcünün gol makinesine dönüştüğü anlara ışık tutalım...
FENERBAHÇE'Yİ SIRTLADI
Deneyimli yıldız bu karşılaşmada hat-trick yaparak takımını galibiyete taşıdı. Sezonun ilk yarısına damga vuran isimler son dönemde formsuzluk yaşarken, bu kez Michy Batshuayi, Fenerbahçe'yi sırtlayan isim oldu.
KRİTİK GOLLER
Sarı-Lacivertliler, ligin 22. haftasında Başakşehir'i Batshuayi'nin golüyle 1-0 yendi. 24. haftada Antalya maçını son anlarında skoru 2-0'a getiren yıldız futbolcu takımını rahatlattı. 27. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde penaltıyı kaçıran Belçikalı dönen topu ağlara gönderdi, Kanarya 2-1 kazandı. 29. haftadaki Pendikspor mücadelesinde 'Batsman', 87'de penaltıdan skoru 2-1'e getirdi, SarıLacivertliler rakibini 4-1 mağlup etti.
SADECE 4 DAKİKA
Michy Batshuayi son olarak Trabzon deplasmanında sahne aldı. İsmail Kartal, maç 2-0'dan 2-2'ye gelince 83. dakikada öğrencisini sahaya sürdü. Belçikalı yıldızın ağları sarsması sadece 4 dakikasını aldı. 87'de golünü atan Batshuayi bir kez daha galibiyeti getiren isim oldu. Deneyimli oyuncunun ligde attığı son 5 golün 4'ü takımının öne geçmesini sağladı. Fenerbahçe, Belçikalı'nın bu sezon ligde kaydettiği sayılarla hanesine 10 puan fazladan yazdırdı.
FENERBAHÇE'Yİ SIRTLADI
Deneyimli yıldız bu karşılaşmada hat-trick yaparak takımını galibiyete taşıdı. Sezonun ilk yarısına damga vuran isimler son dönemde formsuzluk yaşarken, bu kez Michy Batshuayi, Fenerbahçe'yi sırtlayan isim oldu.
KRİTİK GOLLER
Sarı-Lacivertliler, ligin 22. haftasında Başakşehir'i Batshuayi'nin golüyle 1-0 yendi. 24. haftada Antalya maçını son anlarında skoru 2-0'a getiren yıldız futbolcu takımını rahatlattı. 27. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde penaltıyı kaçıran Belçikalı dönen topu ağlara gönderdi, Kanarya 2-1 kazandı. 29. haftadaki Pendikspor mücadelesinde 'Batsman', 87'de penaltıdan skoru 2-1'e getirdi, SarıLacivertliler rakibini 4-1 mağlup etti.
SADECE 4 DAKİKA
Michy Batshuayi son olarak Trabzon deplasmanında sahne aldı. İsmail Kartal, maç 2-0'dan 2-2'ye gelince 83. dakikada öğrencisini sahaya sürdü. Belçikalı yıldızın ağları sarsması sadece 4 dakikasını aldı. 87'de golünü atan Batshuayi bir kez daha galibiyeti getiren isim oldu. Deneyimli oyuncunun ligde attığı son 5 golün 4'ü takımının öne geçmesini sağladı. Fenerbahçe, Belçikalı'nın bu sezon ligde kaydettiği sayılarla hanesine 10 puan fazladan yazdırdı.