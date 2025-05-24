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Fenerbahçe'nin gözdesine 70 milyon euro engel: Nkunku

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Christopher Nkunku için Chelsea, 70 milyon euro bonservis istedi. Juventus bu rakam karşısında geri adım attı.

calendar 24 Mayıs 2025 09:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin gözdesine 70 milyon euro engel: Nkunku
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Fenerbahçe'nin de radarında olan yıldız isim Christopher Nkunku, Chelsea'den ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamayan Fransız oyuncunun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Nkunku'ya birçok kulüp ilgi gösteriyor. Ancak Chelsea'nin belirlediği bonservis bedeli, taliplerini zorluyor.

TEAMtalk'ın haberine göre, Juventus, Nkunku'nun transferi için Chelsea ile temasa geçti. Ancak İngiliz temsilcisinin 70 milyon euroluk talebi sonrası İtalyan devinin geri adım attığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Chelsea formasıyla 42 maçta görev alan Nkunku, 14 gol 5 asistlik performans sergiledi. 


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