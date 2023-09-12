Fenerbahçe, Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı

"Nemanja Bjelica'ya teşekkürlerimizle



Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

