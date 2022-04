Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor deplasmanına konuk oldu.



Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-0'lık skorla kazandı.



Sarı-lacivertlilere deplasmanda galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Miha Zajc, 45. dakikada Diego Rossi, 54. dakikada İrfan Can Kahveci ve uzatma dakikalarında Arda Güler kaydetti.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki kaybetmeme serisini 7 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 6 galibiyet, bir beraberlik alırken, ligdeki puanını da 56'ya yükseltti. Ligde oynadığı son 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Kayserispor ise 38 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayserispor ise Göztepe deplasmanına gidecek.



FENERBAHÇE'DE İKİ DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişikliğe gitti.



Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Marcel Tisserand, Kayseri'ye getirilmedi.



Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, ligde bir önceki maçta İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Mesut Özil ile Attila Szalai'nin yerine Kayserispor karşısında Mert Hakan Yandaş ve Novak'ı sahaya sürdü.



Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi ve Serdar Dursun ile başladı.



Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare ve Atilla Szalai görev bekledi.



KAYSERİSPOR'DA 6 RÖTUŞ



Yukatel Kayserispor, 30. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre 6 değişikliğe gitti.



Son maçın ilk 11'inde kendilerine yer bulan Hosseini, Miguel Cardoso, Mario Gavranovic, Onur Bulut ve Abdulkadir Parmak, Fenerbahçe maçının ilk 11'inde yer aldı.



Kayserispor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i, Silvio Lung, Onur Bulut, Mert Çetin, Hosseini, Lionel Carole, Miguel Cardoso, Abdulkadir Parmak, Gustavo Campanharo, Emrah Başsan, Michel Kemen, Mario Gavranovic'tenr oluştu.



Kayserispor'un yedek kulübesinde ise Bilal Bayazıt, Mustafa Pektemek, Gökhan Sazdağı ,Emre Demir, Uğur Demirok, Carlos Mane, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Ramazan Civelek, Andrea Bartolacci görev bekledi.



FENERBAHÇE İYİ BAŞLADI



Fenerbahçe, mücadeleye iyi başlayan taraf oldu. Sarı-lacivertliler mücadelenin ilk bölümünde sık sık rakip kaleyi yoklarken, 16. dakikada Zajc ile golü de buldu. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşta İrfan'ın ceza sahasına gönderdiği ortayı arka direkte Novak içeri doldurdu. O bölgede Serdar'ın vuruşu direk dibindeki Miha Zajc'ın önünde kaldı. Zajc'ın düzgün vuruşu ağlarla buluştu.



YARIM SAAT FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ



Fenerbahçe, ilk golü attıktan sonra da pozisyonları sürdürürken, girdiği fırsatları gole çeviremedi. Sarı-lacivertliler, ilk yarım saatlik dilimde rakibine isabetli şut izni vermedi.



KAYSERİSPOR ETKİLİ GELDİ



Karşılaşmada yarım saatlik bölümün ardından Kayserispor da pozisyonlar bulmaya başladı. Ev sahibi ekipte, 37. dakikada Emrah Başsan ile gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşünen Emrah'ın vuruşunu 90'dan kaleci Altay çıkardı ve diğere de çarparak ceza sahasına düştü. Fenerbahçe'de Serdar Aziz topa ilk hamle yaparak tehlikenin büyümesine engel oldu ve topu dışarıya gönderdi.



KAYSERİSPOR OFSAYTA TAKILDI



Kayserispor, 42. dakikada farkı bire indirdi ancak ofsayta takıldı. Bu dakikada savunma arkasına atılan topta Mario Gavranovic Kim Min-Jae'den sıyrıldı ve Altay'ın üzerinden topu ağlara gönderdi ancak daha önce onun için ofsayt bayrağı havaya kalktı.



DEVRE BİTMEDEN İKİNCİ GOL



45. dakikada Fenerbahçe, farkı ikiye çıkarttı. İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rossi, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



HİKMET KARAMAN'DAN HAMLELER



Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ikinci yarıya hamlelerle başladı. Tecrübeli teknik adam, Cardoso ve Abdulkadir Parmak'ı kenara alırken, Mustafa Pektemek ve Bertolacci oyuna dahil oldu.



İRFAN CAN'DAN İNANILMAZ GOL



Fenerbahçe'de, İrfan Can, 54. dakikada farkı 3'e çıkardı. Osayi Samuel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can, uzak mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.



İLGİNÇ AN: TOPU ALAMADI



İrfan Can, gol attıktan sonra ise ilginç bir an yaşandı. Milli futbolcu, golü hamile eşine armağan etmek isterken, kale arkasında top toplayıcı, İrfan Can Kahveci'ye topu vermedi.



KAYSERİSPOR TARAFTARINDAN ALKIŞ



Fenerbahçe'nin 3. golünün ardından Kayserispor taraftarı, kendi takımlarını protesto ederken, Fenerbahçeli futbolcuları ise alkışladı.



KAYSERİSPOR TEHLİKESİ



63. dakikada Fenerbahçe'de Serdar Aziz, ceza yayı üzerinde Emrah'ı düşürdü. Kayserispor kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı ve topun başına Emrah geçti. Onun vuruşunda top barajdan dışarıya gitti.



İRFAN KENARDA, ARDA GÜLER OYUNDA



Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, 68. dakikada Pelkas ile birlikte oyuna dahil oldu. İrfan Can Kahveci ve Rossi ise bu dakikada kenara gelen isimler oldu.



FERDİ VE GUSTAVO GERİ DÖNDÜ



Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu 75. dakikada oyuna girdi. Fenerbahçe'de Zajc ve Novak ise oyundan çıktı.



KIM MIN JAE, RİSKE EDİLMEDİ



Fenerbahçe'de derbi öncesinde sarı kart sınırında bulunan Kim Min-Jae 84. dakikada oyundan alındı. Koreli futbolcu yerine, Konyaspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Attila Szalai oyuna dahil oldu.



ARDA SKORU BELİRLEDİ



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, uzatma dakikalarında sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi. 0-4!



MAÇTAN DAKİKALARA (İLK YARI)



11. dakikada topu önünde bulan Rossi, ceza sahasında uygun durumda bulunan İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top savunmadan döndü.



16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topu, arka direkte Novak içeri doldurdu. Direk dibinde topu önünde bulan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



19. dakikada gelişen Kayserispor atağında savunma arkasına atılan topu Gavranovic kontrol etmek istedi. Kaleci Altay çıkarak topun sahibi oldu.



30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı uygun durumda bulunan Rossi'nin önüne attı. Ceza sahasında topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.



36. dakikada Kayseri ekibi gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında kazanılan serbest atışta, Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay ve ardından direkten oyun alanına geri döndü.



45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, pasını ceza sahası içinde bulunan Rossi'ye aktardı. Bu oyucunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





54. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzaktan sert şutunda, top ağlara gitti: 0-3.



58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Emrah Başsan, topu ön direğe ortaladı. Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



74. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta, Zajc'ın ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı savunma karşıladı. Dönen topu önünde bulan Serdar Dursun'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.



84. dakikada ceza sahasında topla buluşan Arda Güler yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Serdar Dursun ağlara gönderdi ancak öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalktı.



90+2'nci dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-4.



Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay



Yukatel Kayserispor: Lung, Mert Çetin, Hosseini, Carole, Cardoso (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Onur Bulut, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Bertolacci), Campanharo (Dk. 76 Gökhan Sazdağı), Emrah Başsan (Dk. 68 Mane), Kemen, Gavranovic (Dk. 76 İlhan Parlak)



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae (Dk. 84 Atilla Szalai), Novak (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Osayi-Samuel, Crespo, Zajc (Dk. 75 Gustavo), Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Arda Güler), Rossi (Dk. 68 Pelkas), Serdar Dursun



Goller: Dk. 16 Zajc, Dk. 45 Rossi, Dk. 54 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+2 Arda Güler (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 35 Serdar Aziz, Dk. 56 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 73 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)









