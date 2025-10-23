Fenerbahçe maçının hakemi için dikkat çeken gerçek!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe - Stuttgart maçında Danimarkalı hakem Jakob Kehlet görev yaptı.
34. dakikada Fenerbahçe lehine penaltı noktasını gösteren Kehlet, özellikle ilk yarıda bazı kararlarıyla sarı-laciveertlilerin tepkisini çekti.
Kehlet'in geçen sezon Süper Lig'de 8 maçta görev yaptığı ortaya çıktı.
Öte yandan mücadelenin VAR hakemi Danimarkalı Jonas Hansen de geçen sezon Süper Lig'de 5 maçta görev yaptı.
Kehlet'in geçen sezon ligde görev yaptığı maçlar:
Jonas Hansen'in geçen yıl Süper Lig'de görev yaptığı maçlar
