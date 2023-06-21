Fenerbahçe Koleji'nde eğitime ara

Şubat ayında yaşanan depremlerden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla İstanbul'daki bütün okullara depreme uygunluk testi yapıldı.
Fenerbahçe Koleji'nin binasıyla ilgili raporun olumsuz çıkması üzerine, sarı-lacivertli kulüp acil olarak durum değerlendirmesi yaptı. Yeni eğitim-öğretim dönemine bina sağlamlaştırmasının yetişmeyeceğinin anlaşılması ve bina tahsisi için görüşülen yerlerden de istenilen sonuç alınamaması üzerine kolejin 1 yıl kapalı kalmasına karar verildi.
Öğrencileri mağdur etmek istemeyen Fenerbahçe Kulübü, alternatif okullarla görüşmeleri gerçekleştirdi. Belirlenen okullarda aynı ücretle öğrenciler eğitimine devam edebilecek.
Fenerbahçe Koleji'nin binasıyla ilgili raporun olumsuz çıkması üzerine, sarı-lacivertli kulüp acil olarak durum değerlendirmesi yaptı. Yeni eğitim-öğretim dönemine bina sağlamlaştırmasının yetişmeyeceğinin anlaşılması ve bina tahsisi için görüşülen yerlerden de istenilen sonuç alınamaması üzerine kolejin 1 yıl kapalı kalmasına karar verildi.
Öğrencileri mağdur etmek istemeyen Fenerbahçe Kulübü, alternatif okullarla görüşmeleri gerçekleştirdi. Belirlenen okullarda aynı ücretle öğrenciler eğitimine devam edebilecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ