Fenerbahçe Koleji'nde eğitime ara

Fenerbahçe Koleji, okul binasına son yapılan denetlemede 'sağlam değil' raporu verilmesi nedeniyle eğitime 1 yıl süreyle ara verecek.

Haber; Haber Global
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Fenerbahçe Koleji'nde eğitime ara
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21 Haziran 2023 15:07
Şubat ayında yaşanan depremlerden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla İstanbul'daki bütün okullara depreme uygunluk testi yapıldı.

Fenerbahçe Koleji'nin binasıyla ilgili raporun olumsuz çıkması üzerine, sarı-lacivertli kulüp acil olarak durum değerlendirmesi yaptı. Yeni eğitim-öğretim dönemine bina sağlamlaştırmasının yetişmeyeceğinin anlaşılması ve bina tahsisi için görüşülen yerlerden de istenilen sonuç alınamaması üzerine kolejin 1 yıl kapalı kalmasına karar verildi.

Öğrencileri mağdur etmek istemeyen Fenerbahçe Kulübü, alternatif okullarla görüşmeleri gerçekleştirdi. Belirlenen okullarda aynı ücretle öğrenciler eğitimine devam edebilecek.

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