Fenerbahçe kiralık gönderiyor!

Fenerbahçe ve Beerschot, Omar Fayed'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmak üzere. İşte detaylar...

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Fenerbahçe kiralık gönderiyor!
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23 Ağustos 2024 22:42
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık gelişmesi daha yaşanıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Beerschot, Omar Fayed'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmak üzere.

VİZE İŞLEMLERİNİ BAŞLATTI

Haberde Mısırlı futbolcu, Belçika'da yaşayabilmek adına vize prosedürlerini başlattı.

Son pürüzlerin giderilmesinin ardından oyuncunun Belçika ekibine imza atacağı belirtildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Fayed, geçtiğimiz sezonu da Novi Pazar'da kiralık olarak geçirmişti. Fenerbahçe, genç oyuncuyu El Mokawloon'dan 551 Bin Eurıya transfer etmişti. 

 
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