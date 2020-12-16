Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor: İlk 11'ler

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AltayNovakSerdarSadıkNazımGustavoSosaÖmer FarukMert HakanPelkasThiam

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbaçe, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçını A Spor canlı yayınlayacak.Sarı-lacivertli takım, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Fenerbahçe, bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.HasanİlyasOnurRasimcanSergenYusufTaşkınGökhan CingirtBerk AliArda YılmaztürkGökhan ErdölTek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.Karşılaşmada 90 dakika eğer eşitlikle biterse 15'er dakikadan 2 uzatma devresi oynanacak, eşitlik yine bozulmazsa penaltı vuruşlarına geçilecek."Tarihimizin en önemli maçlarından birine çıkacağız. Karacabey Belediyespor son yıllarda büyük bir ivme yakaladı. Geçen sezon ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğumuzu ilan edip tarihi bir başarıyla üst lige yükseldik. Bu kadar başarılı bir dönemde Türk futbol tarihinin en önemli ekiplerinden birine konuk olacağız. Bu da bizim açımızdan büyük önem teşkil ediyor. Gerçekçi hedeflerle maça hazırlandık. Büyük bir camiaya karşı galibiyet mottosuyla sahaya çıkmak pek kolay olmuyor. Sürprizlere açık bir kulübüz. Sahada Türkiye'ye iyi futbol oynayan bir Karacabey Belediyespor izletmek en büyük hedefimiz. Tüm futbolcularımız dört gözle bu maçı bekliyor."