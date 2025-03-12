Fenerbahçe kamp kadrosunda 2 eksik

Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı lacivertlilerin kamp kadrosunda Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle yer almazken, Allan Saint-Maximin de kendisine yer bulamadı.
Çağlar, ilk maçta sakatlanırken Saint-Maximin ise son bölümde süre bulmuştu.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:
Sarı lacivertlilerin kamp kadrosunda Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle yer almazken, Allan Saint-Maximin de kendisine yer bulamadı.
Çağlar, ilk maçta sakatlanırken Saint-Maximin ise son bölümde süre bulmuştu.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu: