Fenerbahçe kamp kadrosunda 2 eksik

Fenerbahçe, Rangers maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü ile Allan Saint-Maximin, kafilede yer almadı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe kamp kadrosunda 2 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2025 10:36
Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı lacivertlilerin kamp kadrosunda Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle yer almazken, Allan Saint-Maximin de kendisine yer bulamadı.

Çağlar, ilk maçta sakatlanırken Saint-Maximin ise son bölümde süre bulmuştu.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery