Fenerbahçe, Jonathan David için dünya devleriyle yarışta!

Fenerbahçe'nin transfer listesine aldığı Jonathan David için Inter ve Liverpool da devreye girdi.

, Fotoğraf; X.com
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Fenerbahçe, Jonathan David için dünya devleriyle yarışta!
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29 Nisan 2025 09:21

Yeni sezon kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Jonathan David'i radarına almıştı.

Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki yıldızın 9 milyon Euro maaş ve 15 milyon Euro imza parası talebini karşılamaya hazır durumda ancak Fenerbahçe'nin David transferinde tek rakibi yok.

INTER TAKİBE ALDI

İtalya Serie A temsilcisi Inter'in de Jonathan David için harekete geçtiği öğrenildi. Inter'in yıldız golcüye bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon Euro'dan 5 yıllık bir teklif sunduğu, ancak bu teklifin oyuncunun beklentilerinin altında kaldığı aktarıldı.

LİVERPOOL'DA HAREKETE GEÇTİ

Premier Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Liverpool da Kanadalı golcünün durumunu yakından takip ediyor. İngiliz devinin henüz resmi teklif yapmadığı, ancak kısa süre içinde girişimlerde bulunabileceği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Lille formasıyla 16'sı Ligue 1 ve 9'u Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 25 gol atan Jonathan David, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 

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