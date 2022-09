Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Rennes ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Roazhan Park'ta oynanan mücadelede Fenerbahçe 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.



Mücadelede Rennes 52. dakikada Martin Terrier ve 54. dakikada Lovro Majer'in golleri ile 2-0 öne geçti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 60. dakikada İrfan Can Kahveci ve uzatma dakikalarında penaltıdan Enner Valencia kaydetti.



Bu sonucun ardından iki takım da 4 puana yükseldi.



Grubun 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca ile karşılaşacak. Rennes ise Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak.



JORGE JESUS'TAN ROTASYONLU KADRO



UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fransa'nın Rennes takımına konuk olan Fenerbahçe'in teknik direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçına göre takımını rotasyonlu bir kadroyla sahaya sürdü.



Portekizli teknik adam, Roazhon Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de görevlendirdiği isimlerde Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Miguel Crespo, Ezgjan Alioski, Joao Pedro ve Diego Rossi'yi yedek kulübesine çekti.



Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'e sürdü.



Rennes karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, üçlü savunmasını Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Luan Peres'ten oluşturdu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Lincoln Henrique'yi oynatan 68 yaşındaki teknik adam, orta ikilide İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş'ı tercih etti. Jesus, gol yollarında ise İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Michy Batshuayi'ye güvendi.



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Willian Arao, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Diegu Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joao Pedro, Miha Zajc, Miguel Crespo ve Emre Mor ise yedek soyundu.



MERT HAKAN YANDAŞ İLK KEZ



Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.



Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk maçını 22 Ağustos'ta Adana Demirspor'a karşı oynamış ve sonradan oyuna girmişti.



Daha sonra 4 maçta daha sonradan oyuna dahil olan Mert Hakan, bu sezon ilk 11'de ilk kez Rennes'e karşı forma giydi.



MICHY BATSHUAYI 11'DE BAŞLADI



Fenerbahçe'nin yeni santrforu Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görev aldı.



Transfer sürecinin son günlerinde kadroya katılan Belçikalı golcü, ilk maçına Dinamo Kiev karşısında sonradan oyuna girerek çıkmış ve galibiyet golüne imza atmıştı.



Batshuayi, Rennes karşısında ise ilk 11'de görevlendirildi.



OSAYI VE İSMAİL 3 MAÇ SONRA



Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile orta sahada görev yapan İsmail Yüksek, 3 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.



Özellikle sağ bek pozisyonuna geçtikten sonra Fenerbahçeli taraftarların beğendiği isimler arasında yer alan 24 yaşındaki oyuncu, son olarak 25 Ağustos'ta Austria Wien karşısında ilk 11'de görevlendirilmişti.



Yaklaşık 1 ay sonra ilk 11'e dönen Osayi-Samuel, ligdeki Konyaspor ve Kayserispor maçlarında sonradan oyunda dahil olmuştu.



Osayi-Samuel, son oynanan Dinamo Kiev maçında ise süre alamamıştı.



Fenerbahçe'nin bir diğer genç oyuncusu İsmail Yüksek de tıpkı Osayi-Samuel gibi ilk 11'deki son maçını 25 Ağustos'ta Austria Wien karşısında oynamıştı.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Fenerbahçe'nin Rennes ile oynadığı karşılaşmada, Türk taraftarlar ev sahibi takım tribünlerinde karşılaşmayı takip etti.



UEFA ile yapılan görüşmenin ardından misafir tribüne sadece bin 350 kişilik yer ayrılmıştı.



Ev sahibi taraftarların kombinelerini satın alan çok sayıda Türk futbolsever, karşılaşmayı yerinde takip etti.



FENERBAHÇE TEHLİKESİ



Fenerbahçe, karşılaşmanın henüz başında rakip kalede etkili oldu. 6. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Michy Batshuayi, kaleci Steve Mandanda'yı geçemedi.



İRFAN ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ



Fenerbahçe, 25. dakikada İrfan Can Kahveci ile golü buldu ancak VAR kararının ardından gol iptal edildi. Ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası topu önünde bulan İrfan Can, sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından İrfan'dan önce topla oynayan Batshuayi'nin ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



10 DAKİKADA FIRTINA; 3 GOL



Karşılaşmanın 50 ile 60. dakikaları arasında tam 3 gol çıktı. 52. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan ve topla buluşan Martin Terrier, Altay'ı mağlup etti ve Rennes'i karşılaşmada 1-0 öne geçirdi.



Bu golden sonra konsantrasyon kaybı yaşayan Fenerbahçe, 54. dakikada 2. golü kalesinde golü gördü. Bu kez savunmanın arkasına sarkan Lovro Majer oldu ve Altay'dan da sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe'de bu golü önlemek isterken Luan Peres sakatlık geçirdi ve kenara gelmek zorunda kaldı. Fenerbahçe'de Peres'in yerine Alioski oyuna dahil oldu.



İRFAN CAN'DAN FÜZE



Fenerbahçe, 60. dakikada farkı bire indirdi. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.



JORGE JESUS'TAN 3 HAMLE



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın 66. dakikasında 3 oyuncu birden değiştirdi. Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi, Joshua King ve Lincoln Henrique kenara geldi. Valencia, Joao Pedro ve Emre Mor oyuna dahil oldu.



RENNES 10 KİŞİ KALDI



Karşılaşmanın 83. dakikasında Rennes 10 kişi kaldı. Hamari Traore'nin İrfan Can'la mücadelesi sonrası Traore için VAR'da kırmızı kart kontrolü yapıldı. Ardından hakem Aleksei Kulbakov'a pozisyonu izlemesi yönünde tavsiye geldi. Pozisyonu izleyen Kulbakov, Traore'yi kırmızı kartla cezalandırdı.



PENALTI VE VALENCIA



Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Valencia'nın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Valencia skoru 2-2 yaptı.



Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada ceza yayında İsmail Yüksek'in pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Batshuayi'nin müsait durumunda şutunda kaleci Mandanda topu iki hamlede kontrol etti.



23. dakikada kullanılan uzun taç atışında Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Terrier'nin indirdiği topla ceza yayında buluşan Bourigeaud'nun sol ayağıyla şutunda top yandan dışarı gitti.



25. dakikada uzun kullanılan taç atışında, ceza sahasında oluşan karambolde top Lincoln'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda altıpasta Batshuayi'ye çarpan top solda İrfan Can Kahveci'nin önüne düştü. İrfan Can'ın vuruşunda top ağlarla buluştu, hakem gol kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında gol kararı iptal edildi.



44. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan King'in sert şutunda top yandan dışarı çıktı.



İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada Rennes öne geçti. Meling'in yarı sahasından savunma arkasına atılan uzun pasına hareketlenen Terrier'nin Altay ile karşı karşıya durumda vuruşunda top yan direkten ağlara gitti: 1-0.



54. dakikada Rennes farkı 2'ye çıkardı. Terrier'in ara pasında savunma arkasına hareketlenen Majer, Altay'dan sıyrıldıktan sonra topu filelere gönderdi: 2-0.



59. dakikada ceza sahası dışındaki çalımlarının ardından verkaç ile ceza sahası içine giren ve sol çaprazda Altay ile karşı karşıya kalan Terrier'in sol ayağıyla şutunda top Altay'a ve yan direğe çarparak kornere çıktı.



60. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Rakip yarı sahada sağ çaprazda buluştuğu topla içeri kat eden İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.



69. dakikada Szalai'nin uzun pasında savunmanın uzaklaştırdığı top ceza yayı çizgisi üzerinde İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yerden şutunda top yandan dışarı çıktı.



74. dakikada hızlı gelişen Rennes atağında Traore sahadan topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun geri çıkardığı topun gelişine sağ çaprazdan Bourigeaud'nin şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı direk dibinden kornere gönderdi.



Fenerbahçe, 90+1. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasına aşırılan topa hareketlenen Valencia, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.



Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.



Stat: Roazhon Park



Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)



Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Meling, Bourigeaud, Ugochukwu (Dk. 77 Doku), Majer (Dk. 77 Tait), Sulemana (Dk. 65 Doue), Terrier (Dk. 74 Abline), Gouiri (Dk. 64 Truffert)



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres (Dk. 57 Alioski), Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş (Dk. 87 Rossi), Lincoln Henrique (Dk. 67 Emre Mor), İrfan Can Kahveci, King (Dk. 67 Pedro), Batshuayi (Dk. 66 Valencia)



Goller: Dk. 52 Terrier, Dk. 54 Majer (Rennes), Dk. 60 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+2 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe)



Kırmızı kart: Dk. 83 Traore (Rennes)



Sarı kartlar: Dk. 76 Majer, Dk. 90+4 Theate (Rennes), Dk. 90+3 Pedro (Fenerbahçe)





