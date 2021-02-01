Fenerbahçe, Eyüp Akcan'ı Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Eyüp Akcan'ı Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'na kiralık gönderdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Eyüp Akcan'ı Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı
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01 Şubat 2021 15:12
Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Eyüp Akcan'ı Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Tarsus İdmanyurdu'na kiralandığı belirtilerek, "Sporcumuz, sezon sonunda kulübümüze geri dönecektir." denildi.



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