Fenerbahçe en çok Ankaragücü'nü yendi

Takım O G B M A Y Beşiktaş 124 46 39 39 137 136 Galatasaray 122 50 39 33 154 116 MKE Ankaragücü 98 63 26 9 183 62 Bursaspor 98 50 34 14 151 77 Trabzonspor 90 37 31 22 123 89 Göztepe 48 23 18 7 77 30 Kayserispor 44 28 10 6 101 44 Antalyaspor 44 30 7 7 82 37 Atiker Konyaspor 34 28 2 4 95 39 Çaykur Rizespor 34 20 8 6 68 32 Kasımpaşa 30 24 3 3 73 25 Sivasspor 24 16 4 4 59 32 Medipol Başakşehir 20 10 3 7 28 24 Akhisar Belediyespor 12 6 1 5 23 16 Alanyaspor 4 3 1 - 7 4 Yeni Malatyaspor 2 2 - - 5 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor





Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.Süper Lig'e 6 sezon sonra tekrar dönen MKE Ankaragücü'yle bugüne dek 98 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşı karşısında ciddi bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe, rakibini 63 kez mağlup etmeyi başardı.Sarı-lacivertlilerin, MKE Ankaragücü'nden sonra en fazla galibiyet aldığı takım ise 50'şer kezle Galatasaray ve Bursaspor oldu.Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon yer alan takımlar içinde en fazla gol attığı takım da MKE Ankaragücü oldu. Sarı-lacivertliler rakibinin ağlarını 183 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nden sonra en fazla golü ise 154 kezle Galatasaray'a attı.Sarı-lacivertliler, lig tarihinde en çok 124 kezle Beşiktaş'la karşılaştı.Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla yenilgiyi ise 39 defayla Beşiktaş'a karşı aldı.Sarı-lacivertliler, lig tarihinde en fazla golü ise Beşiktaş'tan yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın attığı 136 gole engel olamadı.Fenerbahçe, bu sezon ligde yer alan diğer 17 takımın 16'sıyla daha önce karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la ise tarihinde ilk lig maçlarını bu sezon oynayacak.Fenerbahçe'nin, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle: