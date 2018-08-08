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Fenerbahçe en çok Ankaragücü'nü yendi

Süper Lig'e 6 sezon sonra tekrar dönen MKE Ankaragücü, lig tarihinde Fenerbahçe'nin en çok mağlup ettiği takım oldu.

Kaynak: AA
Fenerbahçe en çok Ankaragücü'nü yendi
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08 Ağustos 2018 11:42
Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

Süper Lig'e 6 sezon sonra tekrar dönen MKE Ankaragücü'yle bugüne dek 98 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşı karşısında ciddi bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe, rakibini 63 kez mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertlilerin, MKE Ankaragücü'nden sonra en fazla galibiyet aldığı takım ise 50'şer kezle Galatasaray ve Bursaspor oldu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon yer alan takımlar içinde en fazla gol attığı takım da MKE Ankaragücü oldu. Sarı-lacivertliler rakibinin ağlarını 183 kez havalandırdı. Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü'nden sonra en fazla golü ise 154 kezle Galatasaray'a attı.

En fazla maç ve yenilgi Beşiktaş'a karşı

Sarı-lacivertliler, lig tarihinde en çok 124 kezle Beşiktaş'la karşılaştı.

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla yenilgiyi ise 39 defayla Beşiktaş'a karşı aldı.

Sarı-lacivertliler, lig tarihinde en fazla golü ise Beşiktaş'tan yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın attığı 136 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, bu sezon ligde yer alan diğer 17 takımın 16'sıyla daha önce karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la ise tarihinde ilk lig maçlarını bu sezon oynayacak.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Fenerbahçe'nin, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

            Takım   O G B M   A  Y
Beşiktaş 124 46 39 39 137 136
Galatasaray 122 50 39 33 154 116
MKE Ankaragücü   98 63 26 9 183   62
Bursaspor   98 50  34 14  151  77
Trabzonspor   90 37 31 22 123   89
Göztepe   48 23 18   7   77   30
Kayserispor   44 28 10   6  101   44
Antalyaspor   44 30   7   7   82   37
Atiker Konyaspor   34 28   2   4   95   39
Çaykur Rizespor   34 20   8   6   68   32
Kasımpaşa   30 24   3   3   73   25
Sivasspor   24 16   4   4   59   32
Medipol Başakşehir   20  10   3   7   28   24
Akhisar Belediyespor   12   6   1   5   23   16 
Alanyaspor    4   3   1   -   7   4
Yeni Malatyaspor    2    2   -   -   5   1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor             
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