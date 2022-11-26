Fenerbahçe'den yeni yetenek transferi

Altyapıya oyuncu transferlerine devam eden Fenerbahçe, Tiago Çukur'dan sonra orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı da kadrosuna kattı. Genç oyuncu İstanbul'a gelerek Sarı-Lacivertlilerle sözleşme imzaladı.



Sarı-lacivertliler, Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı transfer etti.



Ozan Suncak kimdir?



Almanya'da Stuttgart altyapısında yetişen ve Reutlingen U19'da forma giyen, aynı zamanda genç milli takımımızda da oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak, 31 Temmuz 2004 yılında dünyaa geldi. Genç oyuncu merkez orta saha oalrak görev yapmaktadır. Futbol kariyerine Stuttgart altyapısında başlayan genç oyuncu son olarak Reutlingen U19 takımının formasını giydi.





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