Fenerbahçe'den teknik ekibe takviye

Fenerbahçe, Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik heyete dahil etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den teknik ekibe takviye
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14 Şubat 2024 19:45
Son güncelleme 14 Şubat 2024 19:56
Fenerbahçe son zamanlarda eleştirilerin odak noktası haline gelen teknik ekibe yeni bir isim kattı.

Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic'i teknik heyete dahil etti.

Yönetim, bu hamleyle birlikte kaleci Dominik Livakovic'in performansını arttırmasını hedefliyor.

LIVAKOVIC İLE ÇALIŞMIŞTI

Sandro Zufic, Nenad Bjelica döneminde Trabzonspor'da görev yapmıştı.

44 yaşındaki antrenör, bordo mavililerden ayrıldıktan sonra hiçbir takımda çalışmadı. Hırvat antrenörün UEFA A Lisansı bulunuyor.

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'de Sandro Zufic ile 3 sene birlikte çalıştı.



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