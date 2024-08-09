Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Carlos Soler

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha hamlesi için PSG'den Carlos Soler'i gündemine aldı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Carlos Soler
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09 Ağustos 2024 10:22
Fenerbahçe Lille maçının hazırlıklarına devam ederken, transfer operasyonunu da tüm hızıyla sürdürüyor. Fenerbahçeli idarecilerin, çok sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi PSG'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha Carlos Soler'i markajına aldı.

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı lacivertlilerin Lille maçından önce İspanyol oyuncunun transferi için PSG ile bir görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.



Başarılı orta saha PSG formasıyla geçen sezon 28 resmi maçta görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Carlos Soler'in kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.



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